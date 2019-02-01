كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطارات بوجاتي فيرون "مستعملة" أغلى من 4 سيارات كامري! (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في معظم أنحاء العالم، قد يكون مبلغ 100 ألف دولار (375 ألف ريال) مناسبًا تمامًا لشراء منزل راقي، ولكن إن كنت من أصحاب بوجاتي فيرون فإن هذا المبلغ قد لا يكفي لشراء مجموعة من الإطارات حتى وإن كانت مستعملة.

عبر متجر eBay عُرضت مجموعة من الإطارات المصنوعة من قبل OZ والمغطاة بمطاط ميشيلان القياسية وذلك بسعر 100 ألف دولار (375 ألف ريال).

حسب البائع، على الرغم من أن السعر قد يكون مبالغًا بعض الشيء -على أساس أنها إطارات مستعملة- لكن شراء إطارات جديدة من بوجاتي قد يكلف حوالي 150 ألف دولار (560 ألف ريال).

للمقارنة، تبدأ أسعار بورش 911 كاريرا الجديدة من 91 ألف دولار (341 ألف ريال)، ما يعني أن الإطارات فعلياً تعادل 4 سيارات تويوتا كامري، وليست الإطارات وفقط، بل إذا أردت استبدال 4 شواحن توربينية فسيكلفك 35 ألف دولار (131 ألف ريال) بتكلفة اليد العاملة أو 43 ألف دولار (161 ألف ريال) إذا أردت استبدال خزان الوقود.

بقدر ما يكون الأمر باهظًا، فإن مقصورة فيرون الكاملة في سوق السيارات المستعملة انخفض إلى 140 ألف دولار (525 ألف ريال)، وهذا يجعلك متأكدًا أن شراء السيارة نفسها لن يكون المرة الأخيرة التي ستدفع فيها مبلغًا كبيرًا، وما عليك سوى امتلاك حساب مصرفي ببضعة مئات آلاف الدولارات لإنفاقها على قطع الغيار.