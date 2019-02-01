كتب: باسل الحلواني كشفت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة في مصر، عن أحدث قائمة سعرية، شملت تخفيضات على جميع طرازات العلامة الفرنسية بمختلف سعرية، شملت تخفيضات على جميع طرازات العلامة الفرنسية بمختلففئاتها، تصل إلى 30 ألف جنيه. وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية، التي حصلت على نسخة منها، متضمنة الأسعار قبل وبعد الخصم.

كانت هذه تفاصيل خبر "رينو" تعلن عن تخفيضات تصل لـ 30 ألف جنيه على موديلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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