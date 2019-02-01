كتب: باسل الحلواني
قالت شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن الشعبة عكفت على دراسة ومقارنة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية.
وأكدت الشعبة، في بيان لها،أن الدراسة خلصت إلى أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية.
وأوضح البيان أن هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به بقدر
وكان حملة خليها تصدي زيرو جمارك، قد طالبت الوكلاء بالبيع بأسعار الدول الخليجية.
وتهدف الحملة إلى الامتناع عن شراء السيارات حتى مارس المقبل حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في عملية البيع والشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة السيارات ترد على "خليها تصدي": الوكلاء المصريون يبيعون بأسعار دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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