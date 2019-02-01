إليك الأسباب الشائعة لاهتزاز السيارات أثناء السير

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت تتعرض السيارات إلى بعض الأعطال، يشيع منها اهتزازها أثناء السير على الطرقات، ويرجع سببها إلى أسباب بسيطة، وأحياناً إلى أسباب خطيرة، واليوم نقدم لكم أكثر الأسباب شيوعاً لاهتزاز السيارات.

1- مشاكل المحرك

تعتبر المشاكل التي تصيب المحرك من الأسباب الرئيسية لاهتزاز السيارة أثناء السير، ومنها انسداد فلتر الوقود أو تلف مضخة الوقود، لأنه في هذه الحالة ستقل إمدادات المحرك من الوقود، وهو ما سوف يؤدي إلى اختلال عملية الاحتراق داخل المحرك ويؤدي إلى اهتزاز السيارة.

كما أن اتساخ فلتر الهواء أو انسداد الصمامات يؤدي إلى منع وصول الكمية المناسبة من الأوكسجين اللازم لعملية الاحتراق، كذلك تلف البوجيهات والكويلات يؤديان إلى اهتزاز وارتجاج السيارة.

2- المكابح

في حال زيادة الاهتزاز عند الضغط على المكابح، فغالباً ما يكون السبب هو اعوجاج قرص الفرامل “الهوبات” والذي ينتج بسبب كثرة استخدام المكابح، وغالباً ما يحتاج قرص الفرامل للخرط، مع ملاحظة أن تعدد عملية الخرط تتلف قرص الفرامل.

3- مشاكل في الإطارات

تتعدد الأسباب المصاحبة لمشاكل الإطارات التي تؤدي إلى الاهتزاز، ومنها ما يلي:

حاجة الإطارات إلى الترصيص (مرة أو مرتين سنوياً)

وجود تآكل في المطاط المكون للإطارات

وجود مشاكل في مداس الإطار

ظهور بيضة الإطار

تهالك الإطار بصورة كبيرة

4- مشاكل خاصة بالمحور

تكتظ السيارة بالأجزاء الدوارة التي تأتي بمقاييس محددة حتى تؤدي وظيفتها على الوجه الأمثل، لكن مع مرور الوقت قد تتعرض هذه المحاور للتلف أو في حال تعرض السيارة للتصادم مما يؤدي إلى انحناء المحور، وهذا بدوره يعرض السيارة إلى الاهتزاز.