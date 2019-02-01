كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تطلق "AMG GT 63 S" السيدان في السعودية بسعر 1.1 مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة مرسيدس الألمانية سيارتها السيدان "AMG GT 63 S " في المملكة العربية السعودية عن طريق أحد المعارض الخاصة. تنافس مرسيدس AMG GT 63 S سيدان بورش باناميرا تيربو S بشكل أساسي، وتميزت مرسيدس بمشاركتها نسخة مخصصة من قاعدة عجلات شقيقتها الكوبيه لتحصل على ديناميكية قيادة أقرب إلى سيارات الكوبيه. ومن الجانب الميكانيكي، تحمل مرسيدس AMG GT 63 S سيدان محرك V8 ينتج 630 حصان و 900 نيوتن-متر كافية لإطلاق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في 3.1 ثانية فقط.

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