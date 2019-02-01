تعرف على قوة التسارع “جي فورس” وتأثيرها على الجسم البشري

الخليج ٣٦٥ نت – كثير من الأشخاص لا يدرون ما هي قوة التسارع “جي فورس G-Force”، وكيف يمكن حسابها أو تقديرها، وما هو مدى تأثيرها علينا.

الإجابة ببساطة هي أن قوة التسارع عبارة عن مقدار قوة الانطلاق أو الاندفاع من الصفر بالطاقة القصوى، هذا الاندفاع يمثل متعة كبيرة خاصة لدى عشاق سباقات السيارات وقيادة السيارات السوبر والرياضية، وتوجد مقاطع فيديو تبين قوة الانطلاق من الصفر بالطاقة القصوى، مثل المقطع الذي نشرته تيسلا لأشخاص جرّبوا سيارتها رودستر 2020، والذي أظهر قوة انطلاقها.

لكن قوة التسارع عندما تزيد عن مقدار معين تتحول متعتها إلى كابوس على الجسم البشري، لذا نستعرض لك كيفية حساب قوة التسارع ومدى تأثيرها علينا.

تبين المعادلة التالية كيفية حساب قوة التسارع G-Force، فهي تُساوي مقدار التسارع مقسومًا على تسارع الجاذبية الأرضية:

وحيث أننا نقيس تسارع السيارات بالثواني فإنه يمكن قياس قوة التسارع بالشكل التالي:

وكمثال على ذلك، إذا كان الزمن اللازم للتسارع من 0-100 كلم/ساعة 5 ثوان مثلًا تكون قوة التسارع = (27.77÷5)/9.81 = 0.56، وإذا كان الزمن اللازم للتسارع من 0-100 كلم/ساعة 3 ثوان مثلًا تكون قوة التسارع = 0.94 فقط.

وهو ما يعني أن خلق قوة تسارع تزيد عن 1 أمر صعب، ويقتصر على السيارات السوبر التي يقل فيها التسارع عن 0-100 كم/س خلال 2.8 ثوان تقريبيًا.

لكن في المقابل فإنه يمكن خلق قوة تسارع أكثر من 1 بكثير، وتسمى قوة تسارع عكسيّة كبيرة (أي التباطؤ السريع) وذلك يكون بسبب الحوادث، حيث أنه عند الاصطدام فإنه تحدث قوة تسارع عكسية قد تصل إلى 20، هذه القوة الكبيرة في التسارع العكسي تؤدي إلى حدوث تغييرات شديدة في الجسم البشري تصل إلى الموت، سنوضح تأثيرها من خلال الأمثلة التالية.

عند تعرض شخص لحادثة تبلغ قوة تسارعها العكسي 2G يزداد وزنه إلى ضعف وزنه العادي، وعندما تصل قوة التسارع إلى 3G يقل سريان الدم في الدماغ، ويؤدي إلى اختلال النظر.

عندما يتعرض شخص إلى حادث قوة تسارعه يبلغ 6G يصبح وزنه نحو نصف طن، وغالبًا يفقد وعيه خلال 15 ثانية.

عند بلوغ قوة التسارع العكسي 8G يحدث فقدان الوعي وقد يقترن ذلك بكسور في العظام، أما عند 10G فيحدث الإغماء مباشرة (في أقل من ثانية)، وعند 14G تحدث إصابات بالغة الخطورة قد تؤدي إلى الموت.

سيارة تسير بسرعة 30 كلم/ساعة واصطدمت بحائط صلب، قوة التسارع العكسية تعادل هنا 7G.

سيارة تسير بسرعة 50 كلم/ساعة واصطدمت بحائط صلب، تصل قوة التسارع إلى نحو 20G، وهي ما تؤدي إلى الموت غالبًا.

كما نستعرض فيما يلي مقطع فيديو يظهر عدد من قياسات قوة التسارع، مع بيان تأثيره علينا.