"المصرية العالمية للسيارات" تؤكد استمرار وكالتها الحصرية لـ"رينو"

كتب: باسل الحلواني

أكدت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM ، أنها الوكيل الحصرى والوحيد لسيارات وعلامة رينو التجارية المتخصصة فى سيارات الركوب والنقل الخفيف.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ما

تم تداوله من أخبار عن سحب العلامة التجارية رينو للنقل، هو خاص بالشاحنات الثقيلة التى يمثلها وكيل آخر فى مصر، وأنالشركة المصرية العالمية للسيارات هى الوكيل الوحيد والحصرى منذ 40 عاما، ومستمرة بنجاح فى مهمتها بالسوق المصرى.

وأكدت البيان أن شركة رينو العالمية مستمرة فى دعم "المصرية العالمية للسيارات"، لتحقيق مزيد من النجاح والازدهار بالسوق المصرى مع وكيلها الحصرى.