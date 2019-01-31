الكشف عن جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية

الخليج ٣٦٥ نت – اوبرا- كشف الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لمختلف وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة عن عدد الجولات التي ستستضيفها البطولة السعودية للراليات الصحراوية في المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الخميس.

وترأس المؤتمر صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الإتحاد للسيارات ونائبه الكابتن عبد الله باخشب المؤتمر في قاعة المؤتمرات في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض

وأعلن سمو الأمير عن البطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 والتي تتكون من خمس جولات أربعة منها باها والجولة الخامسة ستكون كروس كونتري وهي الأخيرة.

وأشار سموه بأن مواعيد جولات باها ستكون على النحو الآتي: الجولة الأولى، رالي عسير الذي سينطلق في شهر يوليو المقبل يليه رالي قصيم الذي سيقام في شهر اكتوبر وبعده رالي جدة الذي سيقام في شهر نوفمبر القادم بينما سيكون رالي الشرقية في شهر ديسمبر من هذا العام وهو اخر جولات باها.

اما الجولة الأخيرة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية ستكون كروس كانتري والتي ستقام في المدينة المنورة والتي تنطلق من مدينة العلا وصولا الى نيوم كنقطة نهاية اذ ستدخل هذه الجولة في البطولة ابتداء 2020 او 2021.

وذكر سمو الأمير بأن البطولة ستكون محلية وهي ومتاحة للجميع للمشاركة من خارج المملكة.

وعند سؤالي لسمو الأمير عن إمكانية مشاركة النساء في هذه البطولة قال بأن هذا يعتمد على عدد السيدات الراغبات في المشاركة وهي متاحة لهن. وأفصح سموه بأنه كان هناك عدداً كبيراً من الطلبات من قبل السيدات للمشاركة في رالي حائل سابقا ولكن لم تكن هناك موافقة لهن للمشاركة في الراليات على عكس الموافقة لهن في المشاركة في البطولات الأخرى كبطولات الكارتينج، بطولة كسر الزمن السعودية وغيرها من البطولات المقامة في المملكة العربية السعودية. وبإذن الله سيكون المجال مفتوحاً لجميع السيدات للمشاركة في الراليات إبتداً من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

وكشف سموه على إنشاء أكاديمية للراليات قبل موعد البطولة الإفتتاحية لإستقطاب فئات عمرية مختلفة من العمر 18 الى 25 لإستكشاف وجوه جديدة من سائقين وملاحين وتسهيل دخول السيدات المحبين للمشاركة في الراليات بإشراف من الإتحاد وسيتم الإعلان عن هذه الأكاديمية في وقت لاحق كما ذكر سموه.

الجدير بالذكر بأن رالي كروس كانتري يعتبر أطول من رالي باها إذ يمتد الى 4 او 5 أيام، فيما يعتبر رالي باها أقصر من رالي كروس كانتري وتستمر عدد أيام الجولة يومين او 3 أيام.