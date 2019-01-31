إلغاء رنج روفر SV كوبيه التي سعرها 1.25 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – خلال معرض جنيف للسيارات 2018، كشفت رنج روفر عن نسخة خاصة من SV كوبيه احتفالاً بذكرى رنج روفر الأصلية مزدوجة الأبواب من عام 1970، لتكون أسرع SUV كبيرة في تاريخ الشركة عبر محرك V8 سوبرتشارجر سعة 5 لتر ذو قوة 557 حصان و700 نيوتن.متر من العزم، ما يمكنها من التسارع حتى 100 كم/س خلال 5 ثوان قبل بلوغ سرعة 265 كم/س.

كان من المخطط أن تقوم رنج روفر بإطلاق 999 نسخة من الإصدار المحدود عبر قسم عملياتها الخاصة، إلا أن هذه الخطط تم التخلي عنها مؤخراً قبل أن نرى أول نسخة إنتاجية، ما قد يشير لقلة الحجوزات المقدمة على الـSUV البالغ سعرها 334,000$ (1.25 مليون ريال) وزيادة تكلفتها الإنتاجية بشكل مبالغ فيه أيضاً، في الوقت الذي تعاني به الشركة من عدة خسائر بالعام الماضي.

خلال تصريح الشركة بإلغاء خطة إنتاج SV كوبيه، أعلنت أنها تود التركيز على تطوير منتجاتها المستقبلية، مع التركيز على الحرفية العالية واستغلال المولدات الكهربائية، حيث يبدو أن ذلك يتمحور حول الأجيال الجديدة من ديفندر وسيدان XJ الكهربائية التابعة إلى جاكوار.

هذا وقد أعلنت جاكوار لاند روفر أن قسم عملياتها الخاصة سيستمر أيضاً بتطوير سيارات مثيرة عالية الأداء لوضع تعريف جديدة للفخامة والقوة الفائقة.