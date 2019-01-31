لامبورجيني تغير طريقة تسمية سياراتها

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الخليج ٣٦٥ نت – عندما أعلنت لامبورجيني عن هوراكان إيفو مؤخرًا، لاحظ عشاقها شيئًا مفقودًا في اسمها، حيث الرمز “LPXXX-X” لم يعد موجودًا. أكدت صانعة السيارات الإيطالية على أن هذا لم يكن خطئًا في التسمية وإنما اتبعت نظام تسمية جديد لتسهيل نطق أسماء سياراتها.
لا شك أن الرمز “LPXXX-X” الملازم لأسماء موديلات لامبورجيني كان مربكًا بعض الشيء، وتشير الحروف L وP إلى مواصفات المحرك في السيارة فمثلًا عند الإشارة إلى سيارة بأنها LP 700-4 يعني الرقم 700 عدد الأحصنة للمحرك و4 هو نظام نقل الحركة في السيارة أي أنها دفع رباعي.
وبالنظر إلى هوراكان خلفية الدفع كانت تسمى سابقًا بالرمز LP 580-2 وهذا ليس أمرًا جيدًا إذا تعلق الأمر بالعلامة التجارية، وهناك تردد مازال موجودًا في التسمية النهائية للسيارة الجديدة وهو قيد المناقشة حاليًا.
لا يقتصر الأمر على تسمية هوراكات فقط، فهناك أفينتادور SVJ وأوروس التي كُشف عنها مؤخرًا، وقد وجدت لامبورجيني أن نظام التسمية القديم لم يكن جيدًا مع المستلهكين بشكل عام.
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