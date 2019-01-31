“بالصور” شاهد السيارات التي يفضلها اﻷمير محمد بن سلمان

الخليج ٣٦٥ نت – سنتعرف اليوم على أبرز السيارات المفضلة لدى سمو ولي العهد السعودي اﻷمير محمد بن سلمان، والتي تبدأ مع طراز مرسيدس S-Class، ما يبرز جانبه العاشق للفخامة التي تليق بالرؤساء والأمراء حول العالم.

قد تكون المرة اﻷشهر التي ظهر فيها سمو اﻷمير محمد بن سلمان داخل سيارة من طراز S-Class هي عند انتشار مقطع لقيادته لها بنفسه، وذلك أثناء ذهابه لتقديم التعازي في وفاة رجل الأعمال الشيخ ناصر بن سليمان المقيرن نهاية 2017 برفقه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

كما استقل سمو اﻷمير مرسيدس S-Class في عدة مناسبات أخرى أثناء زيارته لعدة دول أجنبية، كما حدث أثناء تواجده في فرنسا مطلع العام الماضي لأجل مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالشرق اﻷوسط مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعد مغادرة ولي العهد للعاصمة الفرنسية باريس، توجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة رسمية التقى خلالها كل من ملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء مريانو راخوي بري ووزيرة الدفاع ماريا دولوريس، وذلك خلال أبريل 2018.

ولكن بجانب روحه المحبة للفخامة والرفاهية التي تتناسب مع أبرز المحافل الدولية، علمنا مؤخراً أن لدى سمو الأمير جانب آخر مغامر محب للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالغة الراحة والقدرة، وهو ما يلائم الحياة بعيداً عن الأوساط السياسية، وذلك داخل المملكة قرب الأصدقاء والأحباب أو للتجول بالبر بشكل خاص، حيث ظهر الأمير محمد بن سلمان قيادته SUV سوداء ضخمة في عدة مناسبات، ما علمنا لاحقاً أنها من طراز جمس يوكون دينالي XL الفاخرة رباعية الدفع.

وتضمن ظهور سمو الأمير بالقرب من السيارة أيضاً تواجده برفقة بعض الشباب في مدينة نيوم السعودية، وذلك بينما كان يتناول وجبة الغداء معهم.

تمتاز جمس يوكون دينالي XL بكونها SUV فاخرة كاملة الحجم من الطراز الأول، حيث تمتاز بمحرك V8 قوي ذو قدرة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما أنها تعطي انطباع هائل بالقوة والهيبة عبر حجمها الكبير وتصميمها الجرئ، إضافة لاحتوائها على 3 صفوف من المقاعد تسع ما يصل إلى 9 ركاب بشكل مريح تماماً، ولكن عند طي الصفين بالخلف تصل مساحة تخزين الأمتعة إلى 3,446 لتر، ما يعادل مساحة تخزين أمتعة بعض سيارات البيك اب.

تتضمن مزايا السيارة الأخرى وجود عدة طبقات عزل صوتي سميكة على الأبواب للحصول على أعلى مستوى هدوء ممكن بالمقصورة، إضافة إلى أنظمة أمن وسلامة مختلفة ومتقدمة للغاية تتضمن مقعد سائق يهتز من أي الاتجاهات الأربعة حتى ينتبه السائق للاتجاه الذي يأتي الخطر منه.

هذا وفي النهاية، يمكننا أن نرى مدى قدرة S-Class على إبراز الجانب الراقي والمحب للفخامة لدى سمو الأمير ولي عهد المملكة، ولكن هناك للمغامرات والتلقائية أوقات خاصة مع جمس يوكون دينالي XL الكبيرة، حيث كلاهما يناسبان رونقه وأسلوبه المميز.

صور جمس يوكون دينالي XL

صور مرسيدس S-Class