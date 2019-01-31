كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملّاك بورش تايكان الجديدة سيحصلون على 3 سنوات من الشحن المجاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بورش عن توفيرها ميزة إضافية لعملائها عند شرائهم تايكان الجديدة، 3 سنوات من الشحن المجاني.

سيتمكن ملّاك تايكان في الولايات المتحدة من الحصول على الشحن من شبكة واسعة من خدمة خارجية تشمل أكثر من 484 محطة شحن، وأكثر من 2،000 نقطة شحن، وسوف يقوم جميع موزعي بورش أيضاً بتركيب نقاط شحن بورش Turbo Charging لتأمين الطاقة لعملائهم عند الحاجة.

صحيح أن بورش أطلقت هذه الخدمة لعملائها في الولايات المتحدة، إلا أننا نتوقع أن المزيد من الأسواق سوف تحصل عليها لاحقاً.