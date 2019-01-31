تعرف على عرض "المنصور" لعملاء "أوبل" وشيفورلية"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات " شيفرولية " و " أوبل " عن عرض جديد على الصيانة يحصل بمقتضاه العملاء على خصومات كبيرة على غيار الزيت و قطع الغيار والمصنعية.

ويعد هذا العرض إمتدادا لسلسلة العروض والخدمات التي بدأها " المنصور "، مع بداية العام بتقديم فارق السعر لعملائه، وفقا لبرنامج الحماية الذي قدمه نهاية العام الماضي، وما لبث أن أنتهى عرض الحماية، حتى بدأ "المنصور" عرضاً جديداً لعملاء شيفرولية و

أوبل بالتعاون مع شل للزيوت، ولكن هذه المرة يأتي العرض في إطار خدمات ما بعد البيع، إيمانا من " المنصور"، بأهمية الاعتناء بعملائه ونطبيقا لشعاره "أنت في أيد أمينة".

ويقدم العرض الجديد من " المنصور"، خصماً كبير اً عند قيام العملاء بتغيير الزيت لجميع ملاك شيفرولية و أوبل وذلك أثناء قيامهم بعمل الصيانة الدورية، كما يحصل العملاء على خصم على المصنعية وقطع

الغيار خلال قيامهم بأعمال الصيانة العامة " خارج نطاق الصيانة الدورية "، ويسري هذا العرض على "النقل" و"الملاكي".

وكان "المنصور"، قد أعلن في وقت سابق عن بدء برنامج منصور بلس لمكافآة العملاء، وأيضا عرض صيانة الموديلات القديمة، وحملة أصلي ومش غالي، وغيرها من العروض.

ويستطيع عملاء شيفرولية و أوبل الإستفادة من العرض من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة لدى المنصور للسيارات وبعض مراكز الخدمة التابعة للموزعين المعتمدين، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .

ويستمر العرض المعلن عنه حتى نهاية فبراير، على أن تطبق الشروط والأحكام، كما يتيح "المنصور" لعملائه إمكانية تقسيط فاتورة الصيانة على 6 شهور بدون فوائد.