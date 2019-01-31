"فولكس فاجن" تتفوق على "تويوتا" وتتصدر مبيعات السيارات العالمية

كتب: باسل الحلواني

تمكنت شركة صناعة السيارات الألمانية، فولكس فاجن، من الاحتفاظ بالمركز الأول لقائمة شركات صناعة السيارات الأكثر مبيعاً، وذلك بعدما استطاعت أن تبيع حوالي 10.8 مليون سيارة

خلال 2018.

الجدير بالذكر أن "فولكس فاجن"، كانت قد تمكنت من تصدر مبيعات السيارات في العالم، خلال عامي 2016، و2017، متفوقة على

منافستها اليابانية "تويوتا"، التي سجلت مبيعات تقدر بـ10.6 مليون سيارة خلال 2018.

وساهم موقع "فولكس فاجن"، الجديد بالسوق الصينية، بشكل كبير، في ارتفاع مبيعات العلامة الألمانية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو في قطاع السيارات بشكل عام خلال العام المنقضي.