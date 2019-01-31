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رئيس مجلس إدارة شركة درشالكتبت: عبير الصياد
قال حسن دسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال، إن الشركة أطلقت مشروعًا لتحويل السيارة التى تعمل بالوقود إلى سيارة صديقة للبيئة تعمل كلياً بالكهرباء.
وأكد "دسوقي" فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد،ـ على أن الشركة حرصت على أن تكون أول تحويل للسيارة التى تعملبالوقود مصنوعة بأيدى مصرية مئة بالمئة.
وأضاف رئيس مجلس ادارة درشال، أن السيارة الكهربائية ستحتاج إلى جهد كبير فى تعميمها مثل السيارة التى تعمل بالوقود، وهذا يرجع إلى ثقافة العميل المصرى وكيفيه اقناعه،
واوضح أن أى فكرة جديدة قد تتعرض الى حملات تشوية ممنهجة إذا كانت تعارض اصحاب المصالح، مشددا على دور الشباب الفعال وكيفية استحراج طاقتهم خاصاً أن العقل المصرى من ابرع العقول واجدرها و هذا ما أثبته لنا علمائنا المصريين فى براءة اختراعاتهم بجميع الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر دسوقي: حرصنا على أن تكون أول سيارة كهربائية مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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