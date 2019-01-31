"رينو" تنشر صورًا أولية للجيل الجديد من "كليو"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، عن اعتزامها إطلاق الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة "كليو"، خلال شهر مارس القادم.

ونشرت "رينو"، على موقعها الرسمي، مجموعة من الصور الأولية لـ"كليو"، لاقت استحسان عشاق العلامة الفرنسية، حيث

كشفت عن العديد من التعديلات التي امتدت لتشمل المقصورة الداخلية للسيارة.

وزودت "كليو"، بمجموعة من الأنظمة الترفيهية المتنوعة، منها شاشة لمسية قياس 9.3 بوصة للتحكم في نظام الملتيميديا

ووظائف نظام الملاحة.

ولم تكشف الشركة عن أي معلومات تتعلق بالمحرك أو معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك أو موعد الطرح في الأسواق والأسعار، واكتفت فقط بنشر الصور.

و يحتوي الجيل الجديد على مقاعد جديدة ذات مواصفات خاصة، لمنح الركاب مزيدًا من الراحة، سواء في المقاعد الخلفية أو الأمامية.