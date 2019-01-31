درشال تدشن مشروع "العربية البنزين ..حولناها كهرباء"

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دشنت شركة درشال مشروعًا بعنوان "العربية البنزين ..حولناها كهرباء" لتحويل السيارة التى تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل كليًّا بالكهرباء، فى إطار الجهود والمبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمالاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على فتح أسواق مختلفة فى شتى الأعمال، يأتى هذا بالتعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة
وحرصت درشال على أن يكون هذا التعاون بأيدى المهندسين المتخصصين المصريين؛ وذلك إيمانًا منها بقدرات وإمكانيات الشباب، حيث أتاحت مجالًا لشباب المهندسين بالمشاركة الفعالة بمشروعاتها من خلال العمل بالشركة، وذلك بعد اجتياز فترة التدريب المعينة له.
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