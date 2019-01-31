عرض الجميح للسيارات على جي إم سي يوكون 2019 “استرداد نقدي”

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات عرضاً على جي إم سي يوكون موديل 2019، باسترداد نقدي قيمته 15,000 ريال. ويأتي هذا تحت شعار “عروضنا اللي تستناها.. وصلت زي ما تتمناها”، وذلك حتى 28 فبراير 2019. الفئات المشمولة بالعرض: يوكون 2019- فئة SLE 2WD.

يوكون 2019- فئة XL SLE 2WD. مميزات العرض: ضمان ثلاث سنوات في أنحاء المنطقة.

مساعدة على الطرق في أنحاء المنطقة لمدة 4 سنوات، 24/7.

صيانة مجدولة بأسعار ثابتة. اشتراطات العرض: الأسعار وقيمة التوفير، تختلف باختلاف اللون والطراز المختار.

صور السيارات المستخدمة هي للإعلان فقط وقد تختلف عن الصورة بمواصفاتها.

قيمة التوفير المذكورة من سعر السيارة قبل حسم قيمة الضريبة المضافة.

تطبق الشروط والأحكام. مميزات يوكون SLE 2WD: قوة كبيرة مع 355 حصاناً وعزم الدوران 519 نيوتن متر.

عجلات قياس 18 إنش من الألومنيوم البرّاق قياسية.



مصابيح ضبابية مع إطار من الكروم.

فتح الأبواب عن بُعد والتشغيل بكبسة زر. مميزات يوكون XL SLE 2WD: محرك ECOTEC3 بقوة 355 حصاناً وعزم الدوران 519 نيوتن متر.

نظام التحكم الفعال في استهلاك الوقود الذي يقوم بتشغيل أربع من بين ثماني أسطوانات أو توقيف تشغيلها بحسب الحمولة.

نظام كاميرا الرؤية الخلفية.



نظام مقعد تنبيه السائق المبتكر الذي يقوم بالاهتزاز لتنبيهك من المخاطر المحتملة.



نظام تشغيل السيارة عن بعد. صورة العرض:

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