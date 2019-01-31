“تفاصيل” قرار إيراني يمنع إركاب “الكلاب” في السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت السلطات الإيرانية حظر السكان من وضع الكلاب في السيارة أثناء قيادتها، في حملة رسمية غير مفهوم أسبابها الحقيقية.

وقال “حسن رحيمي” رئيس الشرطة في طهران: “لقد وصلتنا الموافقة من مكتب المدعي العام في إيران، وسنبدأ باتخاذ الإجراءات والعقوبات بحق الأشخاص الذين يقومون بتمشية كلابهم في الأماكن العامة، مثل الحدائق”، وأضاف “لقد حظرنا كذلك وضع الكلاب في السيارة أثناء قيادتها، وفي حال اكتشاف ذلك، سنقوم باتخاذ إجراءات جدية للمالك”.

يُذكر أن وزارة الثقافة والتوعية الإسلامية قد حظرت كل وسائل الإعلام الإيرانية من نشر أي إعلانات متعلقة بالحيوانات الأليفة أو أي منتجات متعلقة بها، وذلك في عام 2010.