المرور ينشر تحذيراً من رمي أجسام خارج السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت إدارة المرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحذيراً من رمي أجسام خارج السيارة؛ حفاظاً على نظافة البيئة. وكان نص التحذير كالتالي: “رمي أجسام خارج المركبة يعد مخالفة مرورية كما ورد بجدول المخالفات رقم (٣)”. يُذكر أن التعديلات الأخيرة على لوائح وأنظمة المرور فرضت غرامات مالية تتراوح بين 300 و500 ريال على بعض المخالفات، منها رمي أجسام خارج السيارة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، والقيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية.

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