تحدي الـ 10 سنوات مع اشهر السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – موضة التحدي التي تنتشر بشكل مفاجئ على وسائل التواصل الاجتماعي حيث انطلقت فكرة “تحدي الـ10 سنوات” إلى أبرز التحديات التي أحدثت ضجة على السوشيال ميديا.

وتحدي الـ10 سنوات هو عبارة عن القيام بنشر صورتين شخصيتين اياً تكن ويكون الفرق بينهما 10 سنوات، لتظهر الصورتان كيف أثر الزمن على تغير الشكل ورغم عدم وضوح كيف بدأ التحدي، فإن العديد من المشاهير ونجوم الفن والرياضة عالميا وعربياً شاركوا بدورهم في هذا التحدي، وبعضهم شارك بطريقة كوميدية.

ونعرض فيما يلي صور مجموعة من أبرز السيارات التي مر عليها 10 سنوات والتطور الذي حدث لها من ناحية الشكل الخارجي: