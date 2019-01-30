طرح "بيك أب" جاك الصينية "تي 6" في الأسواق الروسية

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الصينية "جاك"، طرح أيقونتها البيك أب "تي 6"، بالأسواق الروسية خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم طرح "تي 6"، بنوعين من المحركات، الأول بنزين توربيني بسعة

لترين وعزم 177 حصانا، ومحرك ديزل بنفس السعة بعزم 136 حصانا، وكلاهما مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات.

وزودت البيك الجديدة بنظام فرامل "ABS"، كما أن الفئات العالية منها سوف يتم طرحها بأنظمة إلكترونية حديثة، مثل مستشعرات المسافات والكاميرات الأمامية والخلفية، وأنظمة مولتيميديا وتكييف متطورة، وأجهزة تسخين للزجاج والمرايا والمقاعد.

وتقف السيارة على جنوط قياس 17 بوصة، كما أنها سوف تتوافر بنظامي دفع أحدهما دفع خلفي والآخر رباعي.