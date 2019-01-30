"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة حول كيفية حساب أرباح الوكلاء

كتب: باسل الحلواني
كشفت شعبة السيارات، بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة ماتم تداوله خلال الفترة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات، وتؤكد حصول الوكلاء على أرباح خيالية، حيث قامت الشعبة بإصدار بيان رسمي، تضمن كيفية حساب التكلفة الاستيرادية لأحد الموديلات المعروفة، كان قد قيل إن مكسب الوكيل فيه يتخطى الـ150 ألف جنيه.
وقال البيان:" أدعت بعض الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًامصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصرى بفارق قدره 152672 جنيهًا مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع والحقيقية تخالف ذلك حيث أن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصري، يضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف ( أرضية + تخزين+منطقة حرة + نقل + تخليص جمركى ) بنسبة
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