"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة حول كيفية حساب أرباح الوكلاء

كتب: باسل الحلواني

كشفت شعبة السيارات، بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة ماتم تداوله خلال الفترة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات، وتؤكد حصول الوكلاء على أرباح خيالية، حيث قامت الشعبة بإصدار بيان رسمي، تضمن كيفية حساب التكلفة الاستيرادية لأحد الموديلات المعروفة، كان قد قيل إن مكسب الوكيل فيه يتخطى الـ150 ألف جنيه.

وقال البيان:" أدعت بعض الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا

مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصرى بفارق قدره 152672 جنيهًا مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع والحقيقية تخالف ذلك حيث أن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصري، يضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف ( أرضية + تخزين+منطقة حرة + نقل + تخليص جمركى ) بنسبة2% = 9744 جنيهًا + مصاريف ( فتح إعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة ) بنسبة 5 % = 24360 جنيهًا + فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14 % من ربح الوكيل = 4900 جنيهًا مصريًا، ليكون إجمالى تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيهًا مصريًا بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5 %، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية".