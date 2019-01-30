كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لكزس تخطط لإطلاق المزيد من نسخ Track Edition السنوات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط لكزس لزيادة نسخها من سيارات Track Edition، حيث ظهرت لكزس RC F في معرض ديترويت قبل أسبوعين، وهي تتميز بقدرة حصانية جيدة وخفة الوزن أكثر من الفئة الأساسية.

لن تكون النسخة الخاصة للكزس RC F هي النسخة الأخيرة كما تقول لكزس، حيث أكد كوبر إريكسن نائب رئيس التخطيط للمنتجات في لكزس قائلًا: "لكزس RC F لن تكون الأخيرة من نوعها، وأن الشركة لديها خطط لتحديث سلسلةTrack Edition بشكل مستمر، في الوقت الحالي الخطة هي بناء 60 سيارة، 40 نسخة باللون الأبيض و20 باللون الرمادي غير اللامع وذلك لموديلات 2020، كما نعتزم إطلاق المزيد من نسخ Track Edition في السنوات القادمة".

فيما يبدو أن فئات الأداء العالي لسيارات لكزس تخضع لإعادة التقييم الآن، فالمستقبل يحمل المزيد من هذه السيارات الرائعة التي تحظى باهتمام محبي لكزس.