مواعيد الكشف عن سيارات الفورمولا 1 لموسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشفت أكثر من نصف الفرق المشاركة في الفورمولا 1 مواعيد إطلاق سياراتهم الجديدة التي ستخوض غمار المنافسة لموسم 2019، السيارات الجديدة التي ستشهد تغييرات في الديناميكية الهواء والتي من شأنها زيادة التجاوزات مما يعني أن سيارة السباق هذا الموسم ستكون مختلفة عن السيارات السابقة تحديدا في شكل مقدمة السيارة وخلفها.

وتماشيا مع التقاليد الحديثة، ستكشف أكثر الفرق عن سياراتهم الجديدة في الأسبوع الذي يسبق الاختبار الرسمي الذي يقام في برشلونة على حلبة كاتالونيا في 18 من شهر فبراير.

ومن المقرر أن يبتدأ فريق تورو روسو “أسبوع الإطلاق” في يوم الأثنين 11 فبراير وسيكشف الفريق عن سيارتهم الجديدة STR14 في بث حي عبر الانترنت.

بينما اختارت رينو 12 فبراير لللكشف عن سيارتها في حدث رسمي يقيمه الفريق في مركزهم في قرية إنستون في أوكسفوردشاير.

سيكشف بطل العالم مرسيدس عن السيارة الجديدة من طراز w10 بشكل غير رسمي في 13 من فبراير على حلبة سيلفرستون، لتطلق صور السهام الفضية على الانترنت لاحقاً.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم سيطلق فريق رايسينغ بوينت المعروف سابقا بفورس إنديا سيارته الجديدة في تورنتو ليعكس الملكية الكندية الجديدة للفريق.

وفي يوم عيد الحب 14 فبرايراختار فريق مكلارين اطلاق سيارته الجديدة MCL34 مكلارين التي تدخل العام الثاني في شراكتها مع محركات رينو.

فريق فيراري اختار الكشف عن السيارة الجديدة في 15 من فبراير وتظل لحظة الكشف عن سيارة الحصان الجامح من أبرز اللحظات المميزة والأكثر إنتظاراً لعشاق الفورمولا 1 وتحديدا لعشاق الفريق الأحمر الذين ينتظرون نيل لقب البطولة.

بعكس الفرق الأخرى، تنتظر بعض الفرق الكشف عن سياراتهم قبيل جولة الإختبارات الرسمية التي تقام في برشلونة على حلبة كاتالونيا، فعلى سبيل المثال قرر فريق ساوبر الكشف عن السيارة الجديدة الخاصة بالفريق في يوم 18 من فبراير قبيل بدء الفرق بالإختبارات بساعة واحدة.