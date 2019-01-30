احذر: مفتاح سيارتك قد يكون سببًا في سرقتها!

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر المفتاح الذكي وتشغيل المحرك وإيقافه من خلال زر من أفضل الخيارات المفضلة لدى العملاء في السيارات الجديدة، فالميزات متوافرة في سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي متوسطة الثمن والبيك اب ولاشك أنها تسهل التعامل مع السيارة، لكن وفقًا لدراسة جديدة فإنها سلاح ذو حدين وقد تؤدي إلى سرقتها.

اختبر نادي السيارات الألماني العام 237 سيارة حديثة من 30 علامة تجارية ليجد أن حوالي 230 سيارة منهم عُرضة للهجمات من المتسللين الذين يستخدمون أجهزة بسيطة يُمكن شراؤها عبر الإنترنت بأسعار زهيدة، وتتيح لهم هذه الأجهزة فتح وتشغيل محركات السيارات الحديثة بدون وجود مفتاح، ويقوم هؤلاء اللصوص بمسح الإشارات المرسلة من خلال المفاتيح اللاسلكية وتضخيمها لفتح السيارات.

كانت جاكوار I-Pace وأحدث موديلات لاند روفر ديسكفري ورنج روفر إيفوك مقاومة تمامًا لأي هجوم خارجي، بينما قاومت أربع سيارات أخرى فتح القفل أو تشغيل السيارة ولكن ليس كلاهما، أما عن الـ 230 سيارة أخرى فقد كانوا عرضة لجميع أنواع الهجمات.

هذا ويُقترح بأن يتم تغليف المفاتيح الذكية بقطعة من ورق القصدير حيث أنه يعتبر أفضل حل يمكنك استخدامه في منع الإشارات الصادرة عنها ما يؤدي إلى حماية سيارتك.