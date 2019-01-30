كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال موتورز تعلن رئيسا جديدا لـ"كاديلاك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جنرال موتورز بشكل مفاجئ رئيساً جديداً لكاديلاك خلفًا لـJohan de Nysschen الذي قاد الشركة منذ 2014.

خلال السنوات الماضية حاول de Nysschen الإبقاء على كاديلاك متقدمة، فقد أعاد بناء أسلوب الشركة في تسمية سياراتها، ونقل مقرها من ديترويت إلى نيويورك، وقام بتغيير شعارها أيضاً. ولكن كاديلاك خسرت حصة كبيرة من السوق حتى داخل الولايات المتحدة، ومع استراتيجية كاديلاك الجديدة فإن الوقت حان لرئيس جديد.

سيكون Steve Carlisle رئيس كاديلاك الجديد، والذي كان رئيس جنرال موتورز كندا، ومن المفترض أن ينجح في إعادة كاديلاك إلى مكانتها السابقة.

على الأرجح أن السنوات القادمة تحمل الكثير بالنسبة لكاديلاك، وسوف تعمل الشركة ليس على بناء أسطولها من جديد بل على قيادة شركات جنرال موتورز الأخرى في التقنيات الكهربائية.