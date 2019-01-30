كيا موهافي 2020 الجديدة كلياً تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – نجح المصورون التجسسيون مؤخراً من التقاط أولى صور كيا موهافي 2020 الجديدة كلياً أثناء اختبارها، حيث يتوقع أن يحمل جيلها الجديد تحديثات شاملة.

بالنظر إلى الصور التجسسية، يمكننا ملاحظة حصول كيا موهافي 2020 على مصابيح وواجهة أمامية إنتاجية جديدة، ونظراً لوجود تمويهات مكثفة بالخلف فمن الصعب أن نلمح التغييرات، ولكن من المؤكد أنها ستكون مستوحاة على نحو كبير من موديل تيلورايد الأحدث.

تشير الشائعات الأخيرة لكون جيل موهافي القادم سيأتي مع نفس منصة الموديل الحالي، إضافة لوجود محركات أقوى بفارق بسيط عن النسخ الحالية، ما يتضمن مولدات 3.8 لتر و4.6 لتر متصلة بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.

من المتوقع أن تحمل موهافي 2020 الجديدة كلياً حزمة كبيرة من أنظمة الأمان حتى بالفئات الأقل، ليتضمن ذلك مراقبة البقعة العمياء، تنبيه الخروج عن المسار ومساعد البقاء به، مراقبة ضغط الإطارات، مثبت سرعة متكيف مع حد أعلى للسرعة، كاميرا رؤية محيطية وشاشة معلومات علوية بالزجاج الأمامي.

هذا وبالنظر إلى الكم الكبير من التمويهات التي تغطي النسخة الاختبارية، من المتوقع أن يتم تدشين كيا موهافي 2020 قرب نهاية العام الجاري، على أن تبدأ المبيعات بالربع الأول من 2020.