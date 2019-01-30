ما السيارة التي تفضل شرائها من عام ميلادك؟

الخليج ٣٦٥ نت – قد يكون من الممتع التفكير في السيارة التي تود شرائها من عام ميلادك، حيث سنجد العديد من الخيارات التي ستختلف بحسب عمر كل شخص، وذلك بداية من بي ام دبليو E30 حتى مختلف طرازات بورش 911 أو لامبورجيني كونتاش المحبوبة.

عند استطلاع أنسب السيارات من عام ميلادك في حالة كنت قد ولدت بمطلع الثمانينات، سنجد مجموعة من الخيارات المميزة التي تتضمن سيارات مثل اودي Ur-Quattro، الفا روميو GTV6، وفولكس واجن جولف GTI الأصلية، ولكن أكثرهم تميزاً قد تكون بورش 928.

أنتجت بورش العديد من سيارات كوبيه الرائعة ما بين عامي 1978 إلى 1995، حيث امتازت عادة بمحرك أمامي مع دفع خفي وتصميمات مستقبلية مع هندسة كلاسيكية يصعب مقاومتها وتجذب إليها أعين مختلف عشاق السيارات دوماً.

كانت تهدف بورش في البداية لاستبدال طراز 911 بموديل 928، ولكن عشاق الصانعة الألمانية لم يقعوا بالفخ، ما جعل 928 تزداد قوة وسرعة على مدى 17 عاماً، بما يثبت لنا مدى روعتها في تلك الحقبة.

هذا وفي النهاية، دعونا نعرف ما هي السيارة التي قد تفضل شرائها من العام الذي ولدت به؟