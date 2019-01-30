بـ2.190مليون.. "فولفو" تطرح أحدث سيارة "هايبرد" في مصر

كتب: باسل الحلواني كشفت مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل فولفو في مصر، عن طرح أحدث سيارة هجنية لـ"فولفو" في السوق المحلي، من طراز "XC90-T8". ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ"عز العرب"، فإن سعر أيقونة فولفو الهايبرد الجديدة، يبدأ من مليونين و190ألف جنيه. العرب"، فإن سعر أيقونة فولفو الهايبرد الجديدة، يبدأ من مليونين و190ألف جنيه. وتعتمد "XC90-T8"،على نظام دفع "هجين" مزدوج مكون من محرك احتراق داخلي بنزين، وآخر كهربائي. وتحتوي المقصورة الداخلية للسيارة على عدد كبير من وسائل الترفيه، حيث زودت بشاشات ذكية يمكن التحكم فيها عن بعد، فضلاً عن ثلاجة تبريد صغيرة وشاشات لركاب المقعد الخلفي، ومنافذ لشحن الأجهزة الذكية.

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