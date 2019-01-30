رابطة تجار السيارات تطلق حملة "مش هتصدي بالسعر العادل"

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أطلقت رابطة تجار السيارات حملة جديدة تحت عنوان "مش هتصدي بالسعر العادل.. تجار مصر الشرفاء"، ضمن المساعي التي تقوم بها الرابطة للخروج من الأزمة الحالية.
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنالحملة هدفها توفير السيارات للمستهلك بالسعر العادل، وعدم المغالاة فيها، وإعادة انتعاش حركة السوق من جديد بعد حالة الركود التي يمر بها منذ بداية يناير الجاري.
وأضاف "أبوالمجد"، أن الحملة مع المستهلك وضد أي وكيل يبالغ في الأسعار، لافتًا إلى أن الحملة ليس لها علاقة بحملة "خليها تصدي"، وإنما هدفها التوعية.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، في بيان له: "احنا مع الوكلاء اللي خفضوا تخفيضات حقيقة، واللي ماخفضتش ندعوه إلى إعادة ضبط أسعارها".
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