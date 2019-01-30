“بالصور” تعرف على أعلى 10 سيارات مبيعاً حول العالم لعام 2018

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتهاء عام 2018 الماضي، قام موقع Global Auto Database العالمي لقواعد بيانات السيارات بحصر عدد السيارات المباعة من مختلف الطرازات عبر أكثر من 30 مصدر رسمي، وهو ما يبين لنا أن فئة السيدان لا تزال قادرة على الصمود أمام مختلف موديلات SUV وبيك اب، لذا دعونا نتعرف على أعلى 10 سيارات مبيعاً في 2018.

1) 1,181,445 وحدة مباعة – تويوتا كورولا

رغم أن تويوتا كورولا قد تكون واحدة من أكثر السيارات اقتصاديةً في العالم، إلا أنها تفتخر هذا العام بتخطيها بيك اب فورد الأشهر بفارق مبيعات قدره 100,000 وحدة، وذلك رغم انها شهدت انخفاض بالمبيعات قدره 1.7% مقارنة بعام 2017 السابق.

2) 1,080,757 وحدة مباعة – فورد سلسلة F

في حين يعتقد الكثير من الأشخاص أن بيك اب فورد F هي المركبة الخفيفة الأعلى مبيعاً في العالم، إلا أنها تأتي بالمركز الثاني في 2018 رغم زيادة مبيعاتها بنسبة 0.4%، ولكن يبدو أن هذا لم يكن كافياً لهزيمة كورولا العنيدة.

3) 837,624 وحدة مباعة – تويوتا راف فور

تعد راف فور واحدة من أقدم سيارات SUV المدمجة المستمرة بالإنتاج منذ أعوام طويلة، حيث تساهم هذه الألفة بينها وبين المستهلكين بالحصول على سمعة طيبة، ما ساعدها في 2018 على الانتقال للمركز الثالث بدلاً من الخامس بزيادة قدرها 3.6%.

4) 823,169 وحدة مباعة – هوندا سيفيك

حافظت سيفيك على المركز الرابع رغم انخفاض ضئيل قدره 0.7 مقارنة بعام 2017، وهو فارق يمثل 4500 وحدة فقط.

5) 791,275 وحدة مباعة – فولكس واجن تيجوان

تعد تيجوان أبرز طرازات فولكس واجن الحالية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8.6% بزيادة قدرها 63,000 سيارة مباعة.

6) 789,519 وحدة مباعة – فولكس واجن جولف

عانت جولف هذا العام من انخفاض بالمبيعات قدره 10.3% مقارنة بـ2017، ما يعد الانخفاض الأكبر بالمبيعات على هذه القائمة، ما قد يكون مرتبطاً بفضائح فولكس واجن المختلفة المتعلقة بانبعاثات الديزل والوقود المختلفة إضافة لزيادة الطلب على سيارات الـSUV.

7) 747,646 وحدة مباعة – هوندا CR-V

بالمركز السابع تأتي SUV هوندا متوسطة الحجم، حيث انخفضت عن المركز السادس بالعام الماضي بعد هبوط المبيعات بنسبة 1.5%.

8) 725,463 وحدة مباعة – فولكس واجن بولو

حصلت بولو على دفعة قوية بالمبيعات بعد ارتفاعها 11.3%، ما ساهم على رفعها من المركز العاشر إلى الثامن.

9) 661,383 وحدة مباعة – تويوتا كامري

بعد أن كانت رقم 11 بعام 2017، انتقلت كامري مركزين للأعلى بفضل زيادة مبيعاتها بنسبة 3.8%.

10) 651,090 وحدة مباعة – شيفروليه سيلفرادو

هذا وأخيراً، حافظت سيلفرادو على تواجدها داخل أعلى 10 سيارات مبيعاً رغم نزولها عن المركز الثامن في 2017، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 1.4%.