“فخ السيارة الفارهة” يؤدي إلى سلب 400 ألف ريال من مواطن

الخليج ٣٦٥ نت – صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه تم القاء القبض على أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن.

وكان ذلك من خلال عرضهم لسيارة فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض، ثم قاموا بسلب 400 ألف ريال منه تحت تهديد السلاح، وبالفعل تم العثور على المبلغ المسروق وتسع طلقات حية بحوزتهم، وبالتالي تم تحريز المضبوطات وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وأكدت شرطة الرياض على أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.