مكلارين تخطط لإطلاق 18 سيارة جديدة بحلول 2025

الخليج ٣٦٥ نت – لدى مكلارين أسطول واسع من السيارات الرياضية والسوبر والكشف تلقى إعجاب عملاءها، لكنه وحسب الشركة فإن هذا سيتزايد بشكل مطرد خلال الأعوام المقبلة، حيث تخطط بحلول 2025 لإطلاق 18 طراز جديد مع التحول إلى تقنية الهايبرد.

ستقدم طرازات مكلارين الجديدة بتقنيات متطورة للغاية، ما يتيح لها السير على شحن البطارية لما يصل إلى 30 دقيقة، تتبع موقع السيارة على الخريطة، التحديثات البرمجية عبر الإنترنت والتي بدورها ستضمن وصول أحدث التقنيات إليك حتى لو مر على امتلاكك للسيارة عدة سنوات.

كما تسعى مكلارين إلى التوسع في أسواقنا وهو ما اتخذت خطوات بشأنه آخرها افتتاح معرض الرياض برعاية الوكيل نحو الشرق مساء أمس، كذلك التوسع في روسيا والهند وأوروبا الوسطى والشرقية.

وأخيراً فإنه بناءً على كل ما ذكرناه، تتوقع مكلارين نمو مبيعاتها بنسبة 75% إلى 6,000 سيارة سنوياً، مع تأكيد الصانعة البريطانية المملوكة لشركتين سعودية وبحرينية بأن إنتاجها سيبقى محصوراً على إنجلترا.