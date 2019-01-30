“تفاصيل” الغسيل الجاف للسيارات يوفر 50 مليون لتر مياه بالإمارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس “عامر الهرمودي” المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، أن وحدة الغسيل الجاف بالمؤسسة تمكنت من توفير الخدمة من خلال 200 عامل مدرب ومؤهل تابعين للوحدة في أكثر من 16 موقع في أبوظبي ودبي والشارقة، بمواد صديقة للبيئة لا تسبب ضرراً للسيارة ومطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية، وحائزة على شهادات الأيزو.

وبلغ عدد السيارات التي استفادت من المشروع بالعام الماضي نحو 260 ألف سيارة، وبهذا تكون قد ازدادت أعداد المستفيدين بنسبة 7.6% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2017، كما تم توفير 50 مليون لتر من المياه خلال عام 2018.

ويتم توفير الخدمة في عدد من المواقع، منها: دائرة القضاء في أبوظبي والعين، مزيد مول بأبوظبي، الجيمي مول في العين، جمعية الإمارات في الطوار وعود المطينة والقرهود بدبي، صحارى مول في الشارقة، وزارتي تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين، مركز بن سوقات التجاري بدبي، مستشفى دبي ومستشفى لطيفة ومستشفى راشد في إمارة دبي.

كما أوضح “بهاء رواشدة” مدير وحدة الغسيل الجاف، أن الخدمة تمتاز بسرعة الإنجاز في فترة زمنية لا تتعدى العشرين دقيقة، مقابل مبلغ يتراوح ما بين 15 و25 درهماً حسب الموقع وحجم السيارة، وأضاف أن للمشروع العديد من الآثار الإيجابية على الصعيدين البيئي والاقتصادي، حيث تم ايقاف هدر ملايين اللترات من المياه، بالإضافة إلى تلميع السيارة وتوفير حماية طويلة الأمد لصبغتها.