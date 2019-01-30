كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها "إنجلبيرج تورر" بمعرض جنيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستعد شركة "ميتسوبيشي" لإطلاق حملة عن سيارة "إنجلبيرج تورر"، وهي سيارة ذات دفع رباعي، ويتم الكشف عنها رسمياً في 5 مارس بمعرض جنيف للسيارات في عام 2019.
ووفقا لموقع "carscoops" المتخصص بقطاع السيارات، فإن شركة ميتسوبيشي قامت باطلاق صورة مظلمة للطراز الجديد والذي يتميز بمصابيح أمامية نحيلة ووحدات إضاءة على شكل C ولوحة انزلاقية أمامية وغطاء ذو تصميم نظيف ويتحرك أكثر إلى الخلف.
وتم استبدال المرايا الجانبية التقليدية بالكاميرات، أما اللمسة النهائية هي ما يبدو أنه رف سقف مع ثلاث مجموعات مصابيح LED على كل جانب.
ومن المتوقع أن تطلق ميتسوبيشي مزيدًا من الإعلانات في الأسابيع القادمة، حيث أنها تزيد من حدة الاهتمام بمفهوم "Engelberg Tourer" قبل الكشف عنها في واحدة من أكبر أحداث السيارات لهذا العام.
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