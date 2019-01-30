“بالصور” نظرة على أشكال لوحات السيارات في الدول العربية

الخليج ٣٦٥ نت – لوحات السيارات هي لوحات غالباً ما تكون معدنية توضع في مقدمة وخلفية جميع السيارات، يتم فيها تدوين أرقام ترمز إلى بيانات مالك السيارة، وتختلف أشكال لوحات السيارات في العالم، بحيث أن كل دولة ولها لوحة خاصة بها، واليوم سوف نستعرض بالصور معظم لوحات السيارات في العالم العربي. شكل لوحة السيارة في السعودية: شكل لوحة السيارة في الكويت: شكل لوحة السيارة في الجزائر: شكل لوحة السيارة في اليمن: شكل لوحة السيارة في سوريا – حلب: شكل لوحة السيارة في العراق – اربيل: شكل لوحة السيارة في البحرين: شكل لوحة السيارة في العراق – بغداد: شكل لوحة السيارة في سلطنة عمان: شكل لوحة السيارة في سوريا – دمشق: شكل لوحة السيارة في الأردن: شكل لوحة السيارة في لبنان: شكل لوحات السيارات في فلسطين: شكل لوحة السيارة في قطر: شكل لوحة السيارة في الإمارات – دبي: شكل لوحة السيارة في الإمارات – أبو ظبي: شكل لوحة السيارة في السودان: شكل لوحة السيارة في الصومال: شكل لوحة السيارة في المغرب: شكل لوحة السيارة في تونس: شكل لوحة السيارة في جيبوتي: شكل لوحة السيارة في ليبيا: شكل لوحة السيارة في مصر: شكل لوحة السيارة في موريتانيا:

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