الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس “أحمد بن محمد البكيري” رئيس بلدية محافظة الخرج، عن إغلاق 9 محطات وقود إغلاقاً جزئياً لعدم تنفيذ لائحة المحطات الجديدة بشأن تطوير وتحسين خدماتها، وأضاف أن الإغلاق سبقه توجيه إنذارات بشأن ضرورة التطوير، وتوفير جميع الخدمات التي تُقدم لسالكي الطرق فيها.
يُذكر أن ذلك جاء ضمن حملة ميدانية نفذتها بلدية محافظة الخرج على عددٍ من محطات الوقود الواقعة على طريق حرض، كما أن إغلاق تلك المحطات جرى لحين تطبيق الاشتراطات البلدية، وتحسين جودتها من حيث الشكل والخدمات.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية محافظة الخرج تُغلق 9 محطات وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.