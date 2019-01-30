بلدية محافظة الخرج تُغلق 9 محطات وقود

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس “أحمد بن محمد البكيري” رئيس بلدية محافظة الخرج، عن إغلاق 9 محطات وقود إغلاقاً جزئياً لعدم تنفيذ لائحة المحطات الجديدة بشأن تطوير وتحسين خدماتها، وأضاف أن الإغلاق سبقه توجيه إنذارات بشأن ضرورة التطوير، وتوفير جميع الخدمات التي تُقدم لسالكي الطرق فيها.

يُذكر أن ذلك جاء ضمن حملة ميدانية نفذتها بلدية محافظة الخرج على عددٍ من محطات الوقود الواقعة على طريق حرض، كما أن إغلاق تلك المحطات جرى لحين تطبيق الاشتراطات البلدية، وتحسين جودتها من حيث الشكل والخدمات.