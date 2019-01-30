مرسيدس لديها سيارة اختبارية تورطها في حادث “غير ممكن”

الخليج ٣٦٥ نت – صرح رئيس قسم البحث والتطوير في مرسيدس، أولا كلينيوس، أن الشركة تنوي الكشف عن نموذج ESF يركز على الأمان في وقت لاحق من 2019.

يقول كلينيوس “إن غرض القيادة الذاتية وأنظمة مساعدات السائق هو الحد من الحوادث التي يقف ورائها الخطأ البشري”، وأشار إلى أن بعض تقنيات نموذج ESF الجديد جاهز للإنتاج ويمكن أن تصل للسيارات المستقبلية.

وأضاف، إنّ نظام ذكاء اصطناعي متصل سيكون جزء من أمان السيارة التي ستجمع بيانات القيادة وترسلها إلى خادم مركزي ليتعلم التحكم في نظام مساعد السائق بشكل أفضل، وإن حدث خطأ، يتمتع النموذج بتقنيات أمان عالية، لذا حتى عند التعرض لحادث، يجب أن يبقى السائق والركاب في أمان من الإصابات الخطيرة.

وتابع كلينيوس أن مرسيدس لديها ما تقدمه بحلول منتصف 2019 لتوضيح مستقبل الأمان؛ ربما تستغل الألمانية مسرح معرض فرانكفورت الدولي 2019 المنعقد في سبتمبر القادم للكشف عن التقنيات ونموذج ESF.

يُذكر أن أحدث نموذج ESF (بالصور أدناه) يعود لعام 2009، وقد أضاف أيضا إلى عوامل الأمان، حيث الهياكل المعدنية الضخمة توفر حماية أكبر، خاصة مع انتقال المقاعد نحو المركز.