نيسان 370Z كوبيه 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan 370Z Coupe

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم نيسان 370Z كوبيه 2019 لدى وكالات العيسى وبترومين رسمياً في المملكة العربية السعودية، لتكون واحدة من أبرز السيارات اليابانية الرياضية عالية الأداء التي تناسب محبي الإثارة وعشاق السرعة، فدعونا نتعرف على أبرز مواصفاتها وأسعارها.

الخارجية

تحمل نيسان 370Z كوبيه 2019 طابع رياضي فريد في تصميمها بشكل يجذب الانتباه لها بطريقة ملفتة بالفعل، حيث أن سقفها المنحني، عجلاتها المصقولة قياس 19 إنش، بعض أجزائها الميكانيكية المصنوعة من ألياف الكربون وخطوطها فائقة الديناميكية تساهم جميعاً في جعلها أسطورة حقيقية بهذه الفئة، خاصة عند اختيار ألوان اللؤلؤي الأزرق واللؤلؤي الأبيض لإصدار Heritage الخاص.

الداخلية

رغم نيسان 370Z كوبيه سيارة رياضية بالمقام الأول، إلا أن ذلك لا يمنع مقصورتها من الحصول على اثنين من المقاعد الجلدية المزودة بأنظمة تدفئة خاصة والقدرة على تغيير وضعية الجلوس بشكل أوتوماتيكي، في حين توفر عجلة القيادة المكسوة بالجلد وشاشة نظام الترفيه المعلوماتي 7 إنش الداعم للملاحة والبلوتوث مزيد من الرفاهية والمتعة.

المحركات والفئات والأسعار

هذا وتأتي نيسان 370Z 2019 مع محرك 3.7 لتر 6 سلندر قوة 332 حصان و363 نيوتن.متر للعزم يتصل بجير أوتوماتيكي أو يدوي 7 سرعات، وترتفع القدرة إلى 350 حصان في نيسمو مع نظام دفع رباعي ومكابح أكبر وقفل تفاضلي ومميزات أخرى، في حين تأتي بسعر 149,438 ريال للنسخة الأعلى.