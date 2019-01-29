كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينو تكشف عن التصميم الداخلي لسيارتها كليو موديل 2020 (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت رينو الفرنسية أول صور رسمية للتصميم الداخلي لموديل 2020 من سيارتها كليو الشهيرة، والمقرر تقديمها والكشف عنها لأول مرة أمام الجمهور بشكل كامل من خلال معرض جنيف 2019 للسيارات الذي سينطلق خلال شهر مارس القادم.

وكشفت الصور عن تصميم جديد كليا للوحة القيادة بهذا الموديل من السيارة، والتي أصبحت تتمتع بشاشة أكبر باللمس (متاحة من 7 إلى 10 بوصة) لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي، وأيضا شاشة رقمية 9.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية خلف عجلة القيادة، وذكرت رينو أن هذه الشاشة الأخيرة هي الشاشة الأكبر مقارنة بالسيارات المنافسة من نفس الفئة.

كذلك أظهرت الصور وجود عجلة قيادة جديدة متعددة الاستخدامات بالسيارة، ووسادة هوائية أمامية أصغر حجما، بالإضافة لتعديل الشركة لأماكن وشكل أزرار التحكم بباقي وظائف وأنظمة السيارة، ومنح هذا الموديل ناقل حركة بعصا أقصر، وأيضا نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.

ويتوقع البعض أن تعلن الشركة الفرنسية بعض التفاصيل الأخرى عن سيارتها كليو 2020 قبل أن تكشف عنها بالكامل بمعرض جنيف القادم للسيارات.