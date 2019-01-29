كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوينج تختبر بنجاح سيارتها الطائرة الجديدة في أمريكا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة بوينج الأمريكية للطائرات فيديو جديد لسيارتها الطائرة القادمة، حيث أثبت الفيديو نجاح أول تجربة لطريقة إقلاع هذه المركبة الجديدة، حيث أظهر الفيديو أن هذه المركبة تقلع وتهبط عموديا مثل طائرات الهليكوبتر.

وتحمل هذه المركبة محركين كهربائيين، وظهرت في الفيديو بشكل أقرب للطائرات الصغيرة من السيارات العادية، وعلى ما بدو أن الشركة لم تهتم في هذه المرحلة بالتصميم والشكل الخارجي بقدر اهتمامها بنجاح تجربة إقلاع المركبة.

وستتميز النسخة الأخيرة من هذه المركبة بنظام متطور للقيادة الذاتية، والذي يمكن أن يجعل قيادة هذه المركبة سهلة وبسيطة إلى أقصى حد ممكن، كما أن طريقة اقلاعها وهبوطها العمودية سيجعلها قادرة على الوصول لأي مكان بسرعة وسهولة.

جدير بالذكر أن نجاح هذه التجربة يعتبر أمر ايجابي إلى أقصى حد بالنسبة للشركة، وذلك لأن بوينج أعلنت عن هذا المشروع وإطلاق هذه المركبة منذ عام واحد فقط، بينما أعلنت شركات أخرى عن إطلاق مركبات من نفس الفئة لكنها لم تنجح يهذا الشكل حتى بعد مرور سنوات عديدة على تطويرها لمركباتها، ويشير هذا التقدم السريع إلى بوينج يمكن أن تقدم النسخة النهائية من مركبتها خلال سنوات قليلة جدا.

وبعد نجاح التجربة ستهتم الشركة في الفترة القادمة بعملية تحرك المركبة وطيرانها في الجو، وهو أمر وصفته الشركة بأنه المرحلة الأكثر صعوبة في تطوير هذه الفئة من المركبات.