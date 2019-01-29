كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جي إم سي" تخطط لإنتاج سيارة سييرا كهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هل لم تعد السيارات الكهربائية خيرًا وأصبحت مسألة وقت؟ ربما، فقد كانت جنرال موتورز قبل أشهر تنفي أي بيك أب كهربائية مستقبلية، لكن رئيس علامة جي إم سي خرج مؤخراً ليقول أنهم يفكرون جدياً فيها.

لم لا، فمنافسات جي إم سي يعلمون على بيك أب كهربائية، وحتى الشركات التي لا تمتلك بيك أب أصبحت تفكر بواحدة كهربائية. لذا فقد أجاب رئيس جي إم سي Duncan Aldred سؤال صحفي عما إذا كانوا سينتجون سيارة كهربائي بقوله “إنه شيء فكرنا به جدياً”، وأضاف أن استراتيجية جنرال موتورز لمستقبل كهربائي كلياً والتي أعلنت عنها مطلع العام الماضي هي أعمق مما نتصور.

خلال السنوات الماضية انخفضت تكلفة البطاريات بشكل كبير وأصبح بمقدور الشركات وضح حزمة بطاريات أكبر بأداء أفضل وتكلفة أقل، لكن التحدي الحقيقي للشركات هو صنع هيكل وقاعدة عجلات تناسب البيك أب الكهربائية.