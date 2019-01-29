نيسان نافارا 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan Navara

الخليج ٣٦٥ نت – توفرت بيك اب نيسان نافارا 2019 مؤخراً لدى وكالات العيسى وبترومين الرسمية مع تحسينات طفيفة موجهة نحو زيادة الثبات ورفع مستويات الراحة والرحابة، إضافة لعدة تحديثات خارجية طفيفة، فدعونا نستعرض أبرز مواصفاتها وأسعارها.

الخارجية

تتميز نيسان نافارا 2019 بتصميم جريء ديناميكي مع مصابيح LED وعمود حماية أمامي من الكروم، إضافة لوجود مصابيح نهارية ومصابيح ضباب سفلية تحيط جميعاً بشبك نيسان ذو الأعمدة الثلاثة الأفقية المتوازية.

الداخلية

تأتي مقصورة نافارا برحابة واسعة، حيث يجد الركاب متسع من مساحة الأرجل والرأس، أما عن السائق فيجد لوحة عدادات متميزة ذات تصميم سهل بديهي، كما تأتي الأبواب الخلفية بمفصلات أمامية تزيد من سهولة دخول المقصورة، مع وجود العديد من منافذ الطاقة وحوامل الأكواب، إضافة إلى نظام ترفيه معلوماتي عبر شاشة 5 إنش ومنافذ خلفية للمكيف، والكثير من أماكن التخزين المتنوعة.

المحركات والفئات والأسعار

تأتي نافارا 2019 مع محركان ديزل وبنزين بسعة 2.5 لتر، حيث يقدم محرك البنزين قوة تبلغ 168 حصان و244 نيوتن.متر من عزم الدوران، أما عن محرك الديزل التيربو فهو يقدم قوة قدرها 161 حصان و403 نيوتن.متر من عزم الدوران مع توافر ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 7 سرعات، وآخر يدوي ذو 6 سرعات وثلاثة أوضاع للدفع تبدأ مع الدفع الثنائي، ثم تنتقل إلى الدفع الرباعي المنخفض ثم الدفع الرباعي العالي لمزيد من كفاءة استهلاك الوقود الجيدة للغاية عند 11.6 كم/لتر، في حين تكون أسعارها كما يلي: