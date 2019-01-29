نيسان باثفايندر 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan Pathfinder

الخليج ٣٦٥ نت – طرحت نيسان باثفايندر 2019 مؤخراً عبر وكالات العيسى وبترومين الرسميين في السعودية، لتحافظ الكروس أوفر العائلية ذات الصفوف الثلاثة على ما تقدمه من أداء رائع داخل المدن وبالطرق الوعرة، مع مستويات عالية من الراحة، فدعونا نتعرف على أبرز مواصفاتها وأسعارها.

الخارجية

تقدم نيسان باثفايندر 2019 مظهر خارجي جذاب وارتفاع منخفض عن الأرض، كما تحتوي بكافة فئاتها على لمسات من الكروم مع عمودين لربط الأمتعة على السقف والعديد من الألوان للاختيار من بينها، فيما تضيف الفئات الأعلى عدة إضافات مميزة مثل عجلات 20 إنش، فتحة سقف بانورامية وبعض اللمسات الإضافية من الكروم إضافة لمصابيح LED قوية ذات كشافات نهارية.

الداخلية

تتميز باثفايندر 2019 بمقصورة رحبة للغاية تناسب العائلات مع إمكانية إمالة مقاعد الصف الثالث للخلف لمزيد من الراحة، إضافة لوجود فتحة سقف كبيرة تسمح لكافة الركاب بالنظر عبرها، لمسات فخمة في التصميم عبر التقليمات الخشبية والحواف المعدنية، شاشة ترفيه معلوماتي شاملة لعرض رؤية محيطية للسيارة بما يسهل الركن والخروج من مواقف السيارات، إضافة لعرض معلومات المرور والطقس والخرائط، كما يوجد خيار لإضافة شاشتين 7 إنش بالصف الثاني من المقاعد لمشاهدة الأفلام ولعب ألعاب الفيديو عبر منافذ USB المتعددة.

المحركات والفئات والأسعار

تأتي نيسان باثفايندر في كافة فئاتها مع محرك 6 سلندر ذو سعة 3.5 لتر وقوة 270 حصان، فيما يتم ضمان سلاسة التنقل عبر جير CVT المتغير باستمرار، حيث يعمل على إبقاء المحرك هادئا لأجل استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة، ما يجعل الكروس أوفر العائلية تستهلك 1 لتر من الوقود لكل 11 كم، في حين تكون الأسعار كما يلي: