نيسان باترول 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan Patrol

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت نيسان باترول 2019 عبر وكالات العيسى وبترومين الرسميين في السعودية منذ فترة مع تحديثات طفيفة، لتظل واحدة من أفضل سيارات فئة SUV الكبيرة رباعية الدفع، والتي تجمع بين الأداء الفائق داخل المدينة وعلى الطرق الوعرة مع مستويات عالية من الراحة والرفاهية.

الخارجية

تأتي نيسان باترول 2019 مع لونان جديدان هما الأزرق اللامع والبني النحاسي، إضافة إلى مشتت أمامي وخلفي مدعمان بمصدات جانبية ذات لون رمادي، غطاء اختياري لوصلة السحب الخلفية وأطراف لامعة لمخرج العوادم، ذلك مع الحفاظ على تصميم المصابيح الأمامية ذات الحجم الكبير، إضافة لوجود مصابيح ضباب أسفل المصد الأمامي لمزيد من القوة والهيبة.

الداخلية

تظل مقصورة باترول فاخرة ورحبة مع مقاعد جلدية وشاشة 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهي، بالإضافة إلى شاشات ترفيهية خلفية ونظام Bose الصوتي، ودون أن ننسى وجود مبرد كبير الحجم يسع 6 علب ذات سعة 600 ملم، وهو ما يمكن الوصول له من الصف الأول أو الثاني من المقاعد، وأخيراً نجد زر قادر على تعديل وضعية الصف الثالث من المقاعد لزيادة سعة حقيبة الأمتعة بسهولة.

المحركات والفئات والأسعار

تقدم نيسان باترول اثنين من المحركات، حيث يكون الأول 6 سلندر سعة 4 لتر بقوة 275 حصان و394 نيوتن.متر من عزم الدوران، أما المحرك الثاني فيكون 8 سلندر سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان مع ناقل أوتوماتيكي ذو 7 سرعات متصل بأي منهم، في حين تبدأ أسعارها لنسخة سفاري عند 145,022 ريال، بينما تبدأ فئة بلاتينيوم عند 229,421 ريال.