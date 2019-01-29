نيسان ماكسيما 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan Maxima

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم نيسان ماكسيما 2019 على هيئة سيدان رياضية كاملة الحجم لدى وكالات العيسى وبترومين، حيث تمتاز بقوة محركها العالية مع رقي تصميمها الخارجي والداخلي، فدعونا نتعرف على أبرز مواصفاتها وأسعارها.

الخارجية

تتميز ماكسيما 2019 بخارجية انسيابية تحمل العديد من المزايا القياسية، والتي تتضمن كل من مصابيح LED نهارية وأمامية مع نظام تحكم أوتوماتيكي، مصابيح ضباب، فتحات تهوية كرومية، مرايا جانبية كهربائية ومدفأة ذات شارات إنعطافات وخاصية التعتيم الذاتي، بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي مع خاصية الفتح والغلق بلمسة واحدة.

الداخلية

داخل المقصورة، فسوف نجد أن نيسان قامت بتحديث كسوة ماكسيما 2019 الداخلية لكل من المقاعد ولوحة القيادة، لنجد زخرفات على المقاعد ذات نمط ماسي مع تطريز برتقالي اللون متعاكس مع الجلود المستخدمة في الداخلية، إضافة لمقود مزدوج اللون ولمسات برونزية مع عدادات رقمية جديدة وألواح أبواب من مواد مميزة جديدة تزيد من مدى الرفاهية والفخامة الداخلية.

المحركات والفئات والأسعار

تأتي ماكسيما 2019 مع محرك 6 سلندر القوي سعة 3.5 لتر المتصل بناقل حركة متغير باستمرار Xtronic CVT بقوة 300 حصان وعزم دوران 353 نيوتن.متر، حيث يمكن بلوغ سرعة 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، حين تكون أسعارها كما يلي: