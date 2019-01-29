نيسان سنترا 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan Sentra

الخليج ٣٦٥ نت – تتميز نيسان سنترا 2019 بكونها سيدان اقتصادية مدمجة متعددة الاستخدامات، حيث تتوفر لدى وكالات العيسى وبترومين، وتنفرد بتقديمها قيمة عالية مقابل تكلفتها مع مستويات عالية من الراحة والاعتمادية، فدعونا نتعرف عليها.

الخارجية

تستوحي نيسان سنترا 2019 بعض عناصر تصميمها من التيما 2018، ما يمكن ملاحظته عبر الشبك الأمامي المطعّم بالكروم LED على شكل قوس بالأمام والخلف، مع هيكل ذو خط جانبي حاد لإعطاء مظهر مميز وألوان جديدة.

الداخلية

تُعد سنترا 2019 واحدة من أكبر السيارات بفئتها، حيث توفر مساحة داخلية رائعة للركاب الأربعة بما يعطي شعور بالرّقي، كما تساعد شاشة لمس 5.8 إنش على عرض معلومات الملاحة والرؤية الخلفية لتجربة سفر أسهل مع الحفاظ على أزرار التحكم في المقود ومنفذ USB ووجود نظام أوتوماتيكي للتحكم بالحرارة ثنائي المناطق وسيجد السائق أيضاً عدادات ذات اضاءة مميزة.

المحركات والفئات والأسعار

تأتي سنترا بفئتين بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر ويولد قوة 113 من الأحصنة ذات الدفع الأمامي، مع ناقل حركة CVT، وبذلك تستهلك السيدان اليابانية متوسط لتر واحد لكل 18.8 كيلومتر تقطعه بكفاءة منقطعة النظير في صرفية البنزين، في حين يبدأ سعرها عند 60,971 ريال.