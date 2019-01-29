نيسان صني 2019 “صور ومواصفات واسعار” Nissan Sunny

الخليج ٣٦٥ نت – تتوفر نيسان صني 2019 كسيدان الصغيرة والاقتصادية عبر وكلائها العيسى وبترومين في المملكة العربية السعودية بشكل حصري، حيث تتميز في فئتها بتوفير داخلية واسعة مع مكيف قوي وعدة مميزات أخرى، فدعونا نتعرف عليها وعلى أسعارها.

الخارجية

تُصنع نيسان صني 2018 في شرق آسيا مع تصميم ديناميكي اقتصادي في استهلاك البنزين، كما تمتلك مصابيح أمامية وخلفية ممتدة للجوانب وجناح خلفي مثبت أعلى حقيبة اﻷمتعة الكبيرة ذات سعة 490 لتر.

الداخلية

على ناحية الداخلية، تمتلك صني الجديدة مقصورة متسعة ذات مستويات مقبولة من الراحة والرحابة مع مكيف أوتوماتيكي قوي ومراوح تبريد خلفية.

المحركات والفئات والأسعار

تأتي نيسان صني 2019 مع محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر بقدرة 99 حصان و134 نيوتن.متر لعزم الدوران مع ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات يوفر كفاءة استهلاك ممتازة للوقود عند 16.8 كم/لتر، بينما تتاح حالياً بفئة واحدة باسم LT التي تتضمن مقود جلدي ومسند ذراع أمامي بسعر 44,817 ريال.