كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار سيارة "فولفو XC90" الهجينة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء علامة "فولفو" السويدية في مصر، عن توافر سيارة XC90-T8 الهجين الجديدة موديل 2019، وذلك لأول مرة في الأسواق المحلية.

وتعمل سيارة فولفو الجديدة بنظام دفع "هجين" مزدوج مكون من محرك احتراق داخلي بنزين ومحرك كهربائي بطاقة إجمالية تصل إلى 400 حصان.

وتقدم XC90- T8 التي تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات رباعية الدفع لعملاء "فولفو" في مصر بفئة واحدة تتسع لـ 4 أفراد.

وزودت الشركة السويدية أيقونتها الجديدة بمحرك بنزين 4 اسطوانات، معزز بشاحن هواء تيربو، سعة 2.0 لتر بقوة 320 حصان، بالإضافة إلى محرك كهربائي بقوة 87 حصان، وينقل طاقة المحركات للمحاور الأربعة ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وبفضل قوتها الكبيرة تصنف فولفو XC90- T8 ضمن أسرع السيارات في هذه الفئة، حيث تتمكن من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر/الساعة خلال 5.6 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة قصوى 257 كيلومتر/ الساعة.

وتتنقل السيارة بين المحركين أثناء سيرها بالطرق وتقوم تلقائيًا بإدارة الطاقة المخزنة في البطارية وإعادة الشحن من خلال المحرك وعمليات الفرملة.

ويمكن شحن بطارية فولفو الكهربائية بشاحن منزلي خارجي في أقل من ساعتين ونصف، وتتخطى هذه المدة في حال كان الشحن بقوة 240 فولت.

ويتيح الوضع الاقتصادي- Eco تشغيل السيارة على محرك الكهرباء وحده، وتوفر البطارية المشحونة بالكامل مسافة سير تصل إلى 40 كيلومتر.

وتقدم النسخة الفاخرة من فولفو بمقاعد أمامية مريحة من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى مقعدين مفصولين عن طريق الكونسول الوسطي بالخلف.

وجميع المقاعد مزودة بخاصية التدفئة وبرامج التدليك بالإضافة إلى دعم منطقة أسفل الظهر القابله للتعديل بحسب كل راكب.

وتقف فولفو XC90- T8 على عجلات كبيرة قياس 21 بوصة، يتناسب مع حجمها الخارجي الكبير.

وزودت السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه في مقدمتها ثلاجة تبريد صغيرة وشاشات صغيرة للركاب بالخلف مثبتة بالمقاعد الأمامية ومتصلة بإنترنت هوائي Wi-Fi، كما زودت الشاشات الذكية بخاصية التحكم عن بعد ومنافذ لشحن الأجهزة الذكية ومخرج كهرباء بقوة 110 فولت.

وتقدم عز العرب السيارة في مصر بأسعار رسمية تبدأ من مليونين و190.000 جنيه.